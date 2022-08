Cristina Ferreira em despedida arrojada das férias em Ibiza

01:30

Vânia Nunes

Cristina Ferreira despediu-se de Ibiza mas, antes, brindou os seguidores com novas fotografias das suas férias a bordo de um iate. A que mais deu que falar foi uma em que surge com um fato de banho cavado, que destaca as suas curvas sensuais.A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI mostra-se mais confiante do que nunca aos 44 anos e, quando questionada sobre o sinal que tem na perna, admite que o escondeu por vergonha. "Durante muitos anos tive vergonha dele. Às vezes ainda o olho, mas nesta foto adoro que se veja", explicou, acrescentando: "A confiança e a idade trazem muita tranquilidade. Todos temos um caminho."Estes dias de descanso foram passados na companhia dos melhores amigos, Catarina Duarte e Jorge Frade. "Ibiza entranha-se. Saio com a certeza de que volto."