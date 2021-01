Cristina Ferreira em dieta até à estreia do novo programa

Aviso já que vou estar assim quando estrear o ‘All Together Now’. Só preciso de deixar o bolo rei", afirmou.



Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, Cristina tem sofrido com oscilações de peso e já revelou, inclusivamente, que o stress a leva a engordar. Agora, promete estar em dieta até ao início do programa.



Os elogios multiplacaram-se na caixa de comentários da apresentadora: "Que gata", "Gira" ou "Maravilhosa".

encontra-se a preparar o próximo programa da TVI. Trata-se de um formato de talentos, intitulado 'All Together Now', em português, 'Agora todos juntos', que conta com a avaliação de 100 jurados. Em prol do novo projeto, a Diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo enfrenta desafios radicais, como subir ao topo da Altice Arena e submeter-se a dietas. Tudo para o seu novo programa!Como forma de promover o talent show, a apresentadora ignorou o frio que se fez sentir na manhã desta segunda-feira, dia 11 de janeiro, e subiu ao topo da maior sala de espectáculos do país. Nas redes sociais, não escondeu o orgulho., escreveu na legenda da publicação.Mas, os desafios que a estrela enfrenta não se ficam por aqui. No último domingo, Cristina utilizou uma fotografia antiga para avisar o público que de que está a trabalhar para apresentar a sua melhor forma física na estreia do programa.