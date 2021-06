Cristina Ferreira em escapadinha de luxo na ilha da Madeira

Decidida a aproveitar o fim de semana prolongado, Cristina Ferreira fez as malas e o destino eleito foi a ilha da Madeira. A apresentadora da TVI deixou para trás o stress e pressões habituais do trabalho para desfrutar de alguns dias de descanso no paraíso português.Para a escapadinha especial, Cristina Ferreira não olhou a gastos e ficou hospedada no hotel mais prestigiado da ilha, que lhe confere os habituais luxos e mordomias dos quais não abdica.Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado vários detalhes da viagem até ao Funchal com a companhia especial da melhor amiga, Catarina Duarte.Rendida às paisagens naturais, Cristina aproveita o bom tempo que se faz sentir para passear pelos principais pontos da ilha e desfrutar das tradições locais. "É verão na Madeira. E o azul está mais azul do que nunca. A ilha mágica", escreveu numa das suas publicações.Esta escapadinha acontece antes do período de férias maior, que habitualmente a estrela goza em agosto, e no qual reúne toda a família.