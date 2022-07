Cristina Ferreira em guerra com o marido de Goucha

No passado domingo, dia 3, o ‘Somos Portugal’, da TVI, teve, excecionalmente, Cristina Ferreira como apresentadora. Mas o programa não convenceu o público e o ‘Domingão’, da SIC, levou a melhor na guerra de audiências.Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, não resistiu a comentar o facto de nem a presença de Cristina Ferreira conseguir evitar os maus resultados do canal de Queluz de Baixo, de onde saiu em abril passado, por não se sentir valorizado."Setembro nunca chegou", escreveu Rui Oliveira no Instagram, com vários emojis a rir. A mensagem refere-se ao facto de, em 2020, quando Cristina Ferreira regressou à TVI, como diretora de Entretenimento e Ficção, depois da sua passagem pela SIC, ter utilizado o mote "Setembro é já amanhã" para indicar que ia devolver a liderança à estação, o que nunca chegou a acontecer.Através das suas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou uma frase que pode ser entendida como uma resposta à provocação de Rui Oliveira. "Há uma grande diferença entre um herói e um palerma. O herói faz e o palerma critica", escreveu.Embora a antiga parceira de Manuel Luís Goucha nunca tenha referido que esta partilha era dirigida a Rui Oliveira, a verdade é que este não baixou os braços e voltou a recorrer às suas redes sociais para, publicamente, responder a Cristina Ferreira. "Confesso que não sou palerma. Quanto ao herói já não poderei dizer o mesmo", rematou.A guerra entre Rui Oliveira e Cristina Ferreira está assim instalada e ainda promete dar muito que falar.