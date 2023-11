Cristina Ferreira em maús lençóis com Pedro Teixeira após escolher Bruno Cabrerizo? Saiba tudo

O ator foi substituído pelo colega que foi escolhido pela diretora de contéudos e ficção da TVI para apresentar o 'Dança com as Estrelas'

03 nov 2023 • 11:26

"Pedro Teixeira poderia estar desiludido com Cristina Ferreira. O motivo: ter sido trocado por Bruno Cabrerizo na apresentação do Dança com as Estrelas. Quem o diz é a revista TVMais, embora o próprio Pedro Teixeira tenha dito que não está nada incomodado até porque não tinha neste momento disponibilidade para apresentar o programa", começaram por dizer Maya e Rui Oliveira, no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, onde este tema foi analisado.



Falei com uma fonte que trabalha diretamente na TVI, e o que me diz é que neste momento o Pedro não teria qualquer disponibilidade para fazer um projeto como este. Ele nunca se queixou de excesso de trabalho, mas acusou a pressão de ter tido uns meses com trabalho muito intenso", destacou o comentador.



Adriano Silva Martins acrescentou ainda que o cansaço do ator é também um motivo e que este estará presente noutros projetos da TVI. "Ele teve uma conversa com pessoas da casa, que lhe querem bem, e disse que estava num momento limite de cansaço. Neste momento não está disponível, mas também me disseram que há projetos para o Pedro Teixeira na ficção, e que em breve vamos vê-lo num projeto de envergadura na TVI", acrescentou o comentador.

A nova edição do 'Dança com as Estrelas', na TVI, vai ser apresentada por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, tal como anunciou na semana passada, a apresentadora, de 46 anos, nas suas redes sociais. No entanto, a última edição tinha sido apresentada pela diretora de conteúdos e ficção da estação de Queluz de Baixo e Pedro Teixeira, o que levantou suspeitas de uma alegada "zanga" por parte do ator.A falta de disponibilidade do ator de 'Festa é Festa', da TVI para este projeto foi corroborada por Adriano Silva Martins.