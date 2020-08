Cristina Ferreira em "paz" após ser acusada de se vingar de Cláudio Ramos

Apresentadora encontra-se de férias no norte do país.

12:03

Apesar dos dias intensos que se vivem na TVI, devido à troca de Cláudio Ramos por Teresa Guilherme no ‘Big Brother’, Cristina Ferreira, mostra-se descontraída, enquanto desfruta de férias no norte do país. A nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, que chegou a ser acusada de se vingar contra o comunicador, por este ter abandonado o seu programa enquanto ainda estava na SIC, mostrou que não se deixa incomodar pelas críticas de que é alvo.

Nas redes sociais, a apresentadora satisfez a curiosidade de muitos e partilhou um desabafo: "A paz. Interior e exterior", escreveu na legenda da fotografia que publicou.

A estrela de Queluz de Baixo encontra-se a desfrutar de uns dias de descanso no Gerês, tendo visitado uma casa, que é considerada internacionalmente como uma das mais belas do planeta: "Foi considerada uma das casas mais extraordinárias do mundo. Mas a paisagem faz a diferença. O Gerês no seu melhor", afirmou numa publicação.

Recorde-se que Cristina Ferreira chegou a reagir às acusações de vingança contra Cláudio Ramos.