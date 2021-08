Cristina Ferreira em queda livre nas redes sociais No último ano, estrela da TVI viu a sua popularidade afetada e caiu do segundo para o 64º lugar no ranking dos mais mediáticos da net.

André Filipe Oliveira

Já são conhecidos os nomes das figuras públicas que mais se destacaram no primeiro semestre do ano nas redes sociais e as mudanças são muitas. A lista, divulgada pela plataforma Brinfer, que conta com 1000 caras conhecidas, é dominada por rostos do futebol, televisão e moda. As surpresas (ou desilusões) são várias. Neste primeiro balanço do ano, Cristina Ferreira aparece somente na 64ª posição, somando pouco mais de 27 mil interações por publicação, contabilizando comentários e gostos. Há um ano, a diretora da TVI classificou-se num honroso segundo lugar, logo atrás de Cristiano Ronaldo. Um dado curioso que vai ao encontro do percurso pouco feliz que a apresentadora tem tido desde que regressou à TVI. As críticas parecem agora refletir-se de forma negativa na popularidade de Cristina Ferreira, que até aqui era considerada uma das personalidades mais adoradas do público. Mas se a queda da estrela maior da televisão nacional surpreende muitos, a aclamação de Ronaldo como o rei da tabela apenas constata o seu fenómeno no digital. Foram contabilizadas mais de seis milhões de interações por publicação, somando comentários e gostos. Só no Instagram, o internacional português soma 321 milhões de fãs.



Entre os primeiros lugares da tabela aparecem ainda os jogadores Bruno Fernandes (2º) e João Félix (3º), a modelo Sara Sampaio (5º), a jovem atriz Margarida Corceiro (8º), e Ricardo Quaresma (10º).

