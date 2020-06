Cristina Ferreira emociona-se a falar de Pedro Lima: "Aquela felicidade escondia muitas angústias"

"Das pessoas que eu conheci mais generosas, mais de bem com a vida, era assim que nós o entendíamos", começou por dizer o rosto da SIC, revelando que assim que soube da morte do ator ficou incrédula.



"E é ai que nós pensamos que não pode. , começou por dizer o rosto da SIC, revelando que assim que soube da morte do ator ficou incrédula.

. Aliás, nunca o vi de outra forma em todos os momentos em que estive ao lado dele", continuou.



Cristina Ferreira decidiu começar o programa desta segunda-feira com uma homenagem a Pedro Lima,A apresentadora fez questão de enaltecer o ator, que partiu aos 49 anos.

"O Pedro é feliz, com os seus filhos, com a companheira de há 20 anos… Nunca o vi zangado, nunca o vi mal, nunca o vi sem aquela felicidade estampada no rosto", disse.



"Infelizmente, sabemos hoje que aquela felicidade escondia muitas angústias, talvez muitos medos, muitas tristezas, dores…Talvez um percurso de vida onde não estavam ainda fechados muitos momentos não ultrapassados e por isso mesmo o Pedro decidiu a sua vida, neste caso, a sua morte", acrescentou a estrela das manhãs da estação de Paço de Arcos.

A apresentadora decidiu abordar o tema da depressão no seu programa, a propósito da morte de Pedro Lima, que deixou todos em choque.



"A morte do Pedro surpreendeu toda a gente porque o Pedro era feliz. Supostamente feliz. Ao longo dos últimos dois dias várias pessoas falaram de como não conhecemos o outro. Que cada um de nós tem angústias, tristezas e sofrimento escondido. Hoje, para além de celebrarmos o Pedro, vamos abordar a mente e a depressão. A vida, no fundo", escreveu Cristina nas redes sociais.



Cristina Ferreira esclareceu ainda que Liliana Campos, uma das grandes amigas do ator e também madrinha do filho mais velho de Pedro Lima, era para estar em estúdio, mas não se sentiu capaz de comparecer e falar sobre o assunto. "Ela foi das primeiras a saber, aliás, o Pedro enviou uma mensagem de despedida a todos os amigos, os mais próximos, pedindo: ‘cuidem dos meus filhos’", afirmou Cristina.



Recorde-se que Pedro Lima deixou cinco filhos e estava numa relação com Anna Westerlund.