Cristina Ferreira emociona-se com doente recuperado da Covid-19

"Fui sempre estando em contacto com a linha de Saúde 24. No primeiro dia tive pouca febre, mas protegi-me logo. Ia jantar com os meus filhos e desmarquei. O estar imune e termos uma alimentação saudável é muito importante", começou por dizer.

Ainda como suspeito, o convidado da estrela da SIC explicou que ao início não colocou a hipótese de ter contraído o vírus.

Francisco Fonseca é um dos 68 casos que venceu a Covid-19.





Na chegada ao hospital, Francisco passou pela triagem mas a falta de conhecimentos por parte da equipa médica que o assistiu num primeiro contacto deixou-o seis horas à espera, em contacto com outros doentes. Acabou depois por ser internado.

"Fui transferido logo para a unidade de infecto-contagiosos do Curry Cabral", acrescentou.

Francisco Fonseca, de 43 anos, é um dos 68 casos de doentes recuperados em Portugal do novo

O relato do português emocionou Cristina Ferreira, que revelou a sua fragilidade em relação ao período crítico que a televisão está a atravessar.

A apresentadora, recorde-se, foi duramente criticada no regresso ao pequeno ecrã, após uma semana de interregno das emissões em direto. Os espectadores criticaram-na e acusaram-se de ser "incoerente" por apelar para as pessoas se mantivessem casa.