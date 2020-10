Cristina Ferreira emociona-se em direto: "O caminho deste programa não é o da audiência"

Farid Walizadeh, de 23 anos, foi um dos convidados do programa 'Dia de Cristina', da TVI. O jovem que nasceu no Afeganistão foi obrigado a fugir da guerra da Síria e durante dois anos perdeu o contacto com a família.



"Vi mortos e todo tipo de violência de uma guerra. Não tinha família nem amigos comigo", lembrou emocionado.



Embora atormentado com o passado, Farid nunca perdeu a esperança. Está em Portugal há cerca de dois anos e realizou há poucos meses um dos seus maiores objetivos: "Consegui reunir a minha família em Portugal. Chorei quando vi a minha mãe", sublinhou.





Farid está atualmente a estudar arquitetura e tem o sonho de ir aos Jogos Olímpicos. "Portugal dá-me paz e segurança. Gosto de ouvir o fado", apontou, revelando-se grato pela vida no País de Cristiano Ronaldo.



No final da história do convidado refugiado, Cristina Ferreira não controlou as lágrimas e desabou.

"Senti que estava a ver poesia. Este programa tem um caminho a fazer. Não é o da audiência. É o caminho do afastar da ignorância. O refugiado não dá audiência, mas o refugiado tem uma vida para contar."