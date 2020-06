Cristina Ferreira emocionada com a morte de jovem com cancro que recebeu no seu programa

15 jun 2020 • 18:34

Cristina Ferreira partilhou uma mensagem emocionada nas redes sociais a lamentar a morte de Nídia Azevedo, uma jovem de 19 anos, que lutava contra um cancro desde os 16. A jovem, que esteve no programa da SIC em maio, e onde foi maquilhada por Inês Franco, maquilhadora da apresentadora, comoveu o país pela sua força e serenidade durante a batalha contra o cancro.



Nídia perdeu a vida no último domingo e Cristina Ferreira não ficou indiferente à notícia.

Nas redes sociais, a apresentadora recordou a sua passagem no programa: "Nídia esteve cá em casa no dia 27 maio, a cumprir um sonho. Partiu no domingo e nós aguardamos no nosso coração a sua luz", pode ler-se na legenda da fotografia partilhada na página oficial do programa.

Também o ator Lourenço Ortigão, que conheceu a jovem através da fundação ‘Make a Wish’, prestou um comovente tributo à jovem nas redes sociais.