Cristina Ferreira enfrenta críticas do fãs: “Sou o que quero e como quero” Apresentadora da TVI foi criticada após usar acessório diferente em gala de domingo.

Cristina já confessou que gosta de causar polémica com a escolha dos looks

Carolina Marques Dias

Na última emissão de ‘All Together Now’, na TVI, Cristina Ferreira vestiu-se de Cleópatra e, nas redes sociais, intensificaram-se as críticas à escolha ousada do visual. "Um dia de rainha, outro dia de Cleópatra... Amanhã o que será?", foi um dos comentários deixados à diretora de Programas e Ficção da TVI depois de, na semana passada, ter surgido com uma coroa. No final da gala, a apresentadora sentiu necessidade de justificar a sua irreverência, visto que é conhecida por ousar na escolha dos visuais. "Desde miúda que não me deixei vencer pela timidez. Sou o que quero, como quero, e acho que se nota no brilho do olhar. O acessório é apenas isso. O que importa está no coração. E este programa mexe com ele. Não deixem de viver com medo de julgamento ou de opiniões. Viver", escreveu na publicação.



Ainda esta segunda-feira, Cristina Ferreira estreou o seu novo programa ‘Cristina ComVida’, sete anos depois de o ter idealizado. A apresentadora mostrou-se radiante.

