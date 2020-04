Cristina Ferreira enfrenta desafio com telescola do filho: "Vai dar cabo da cabeça dos pais"

Primeiro dia de escola virtual. Já sei o que é o Moodle , o padlet , abri 30 links e fiz 50 logins , dei cabo da embalagem dos cereais para arranjar cartão para fazer um tear, tenho de arranjar um cordão não sei onde, fiz os exercícios de educação física com o miúdo, fiquei a olhar para os exercícios de matemática"

, revelou a estrela de Paço de Arcos que faz questão de acompanhar o filho.



"Desejei que amanhã fosse julho . Isto vai dar cabo da cabeça… dos pais", desabafou a apresentadora consciente das dificuldades de adaptação.



Recorde-se que o filho de Cristina Ferreira e António Casinhas frequenta o sexto ano de escolaridade.

Tal como milhares de famílias, Cristina Ferreira também enfrenta o desafio da telescola com o filho Tiago, de dez anos, que se revelou uma verdadeira aventura.Nas redes sociais, o rosto das manhãs da SIC partilhou a sua experiência no primeiro dia de aulas virtuais, no qual fez questão de participar.