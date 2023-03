Cristina Ferreira enfrenta tribunal em junho

27 mar 2023 • 16:11

Vanessa Fidalgo

Arranca a 21 de junho, no Tribunal Cível da Comarca de Sintra, o julgamento do processo que opõe Cristina Ferreira e a SIC. A Diretora de Programas de Entretenimento e Ficção da TVI será ouvida logo na primeira sessão, de manhã, e Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa, nesse mesmo dia, mas à tarde.Em causa, estão cerca de 20 milhões de euros que a SIC exige à apresentadora desde agosto de 2020, devido ao incumprimento do contrato que estava em vigor até 2022. Cristina Ferreira recusou-se a pagar e reiterou que iria defender os seus interessesO caso chegou assim a tribunal, e em novembro de 2022, após dois anos de conversações, as duas partes esgotaram todas as hipóteses de chegarem a acordo e pôr um ponto final no processo.A decisão cabe agora à justiça. Para além do arranque, estão agendadas mais seis sessões, que deverão acontecer nos dias 28 e 30 de junho e a 3, 5, 7 e 10 de julho. Em junho, serão ouvidas as testemunhas arroladas pela SIC, entre as quais se contam o diretor de programas da estação de Paço de Arcos, Daniel Oliveira. Em julho, é a vez das testemunhas convocadas por Cristina Ferreira. A penúltima sessão está reservada para as alegações finais.