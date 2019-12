Cristina Ferreira entre as dez mulheres mais poderosas

01:30

Miguel Azevedo

Há dias que ficam na nossa história." Foi na sexta-feira, em casa e de pijama, já depois de jantar com os pais e deitar o filho, que Cristina Ferreira ficou a saber, perto das 22h00, que é a sétima mulher mais poderosa do País. "Acabo de saber. Estou entre as 10 mulheres mais poderosas a nível empresarial em Portugal... Talvez acorde mais tarde amanhã. E faça o de sempre", escreveu a apresentadora da SIC em reação à lista divulgada pela conceituada revista ‘Forbes’.

Cristina ferreira é, de resto, a figura mais mediática a figurar na lista deste ano e no seu post no Instagram fez referência ao simbolismo do número sete, um dos seus números da sorte, dia, por exemplo, em que, em janeiro, se estreou na SIC.





Mas há mais duas novas entradas na lista de 2019: Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud (4º) e Maria Cândida Rocha e Silva, fundadora e presidente do Banco Carregosa (6º).Em primeiro lugar está Paula Amorim, 48 anos. A presidente da Amorim Investimentos e Participações GPS ocupava no ano passado a segunda posição, que este ano é preenchida por Cláudia Azevedo presidente da Sonae, ela que subiu um lugar em relação a 2018. O terceiro lugar cabe a Manuela Medeiros, fundadora e presidente da Parfois.