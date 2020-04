Cristina Ferreira envergonha Ben em direto sobre sexo com Rita Ferro Rodrigues

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho

Cristina Ferreira voltou a surpreender o público com mais um momento insólito durante a emissão do 'Programa da Cristina'.Desta vez, a apresentadora deixou o colega, Ben, envergonhado, ao confrontá-lo sobre uma conversa que ouviu. Foi enquanto Ben conversava com o realizador do programa pelo auricular sobre sexo, que Cristina conseguiu ouvir a conversa íntima., contou Cristina., respondeu Ben.O momento levou a gargalhadas do público, que não resistiu a mais um momento inesperado em direto.Ben é marido da apresentadora Rita Ferro Rodrigues. Os dois têm falado várias vezes publicamente sobre a história de amor que vivem. Recentemente, Ben protagonizou uma conversa com Cristina Ferreira onde desabafou sobre as dificuldades da relação. O assistente de produção e a estrela da SIC mostram-se cada vez mais cúmplices e Ben tem sido a sua principal companhia todas as manhãs. Apesar de tentarem animar as pessoas em casa neste período difícil de quarentena, Cristina Ferreira já admitiu que tem medo de ir trabalhar.