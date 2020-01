Cristina Ferreira envergonha ministra da Saúde

A ministra da Saúde Marta Temido foi uma das convidadas no 'Programa da Cristina'. A apresentadora aproveitou a visita da ministra para algumas questões sobre o Serviço Nacional de Saúde e acabou por portagonizar um momento insólito., perguntou a apresentadora, que não conseguiu conter a gargalhada habitual.Apesar do constrangimento, a ministra entrou no tom de brincadeira e respondeu: "A minha própria dentista diz que já foi interpelada por colegas que não sabem que ela é minha dentista a dizer: 'A ministra tem os dentes todos tortos!'".Enquanto conversava com Cristina, Marta Temido escondeu várias vezes a boca, denunciando o momento embaraçoso.Marta Temido revelou ainda que quando era criança surgiu a possibilidade de colocar aparelho para endireitar os dentes, mas o "receio" de ser um procedimento doloroso fez com que recusasse o processo.