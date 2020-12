Cristina Ferreira esclarece relação com Ruben Rua

13:59

A misteriosa relação entrecontinua a suscitar curiosidade de muitos... É o caso de Sofia Ribeiro, ex-mulher do apresentador, que decidiu confrontar a patroa da TVI acerca da ligação que os dois mantêm longe das câmaras.".À primeira vista, poucos se conseguem lembrar. Corria o ano de 2016. Ruben Rua convidou Cristina para escrever a introdução do livro ‘Podes Ser Tudo’, lançado pelo portuense. Foi nessa altura que tudo mudou. "Eu também estava a escrever um livro [Sentir] e, sairia em novembro. Ninguém sabia e, a partir desse momento, passou a ser o nosso segredo. Vivemos em conjunto, a ansiedade, a dificuldade, os medos, as escolhas, mas também a alegria", partilhou a apresentadora no blog ‘Daily Cristina’ há quatro anos...