Cristina Ferreira escolhe Pedro Teixeira para fazer dupla no novo programa

É já em 2021 que Cristina Ferreira vai apresentar o seu programa de sonho ao lado de Pedro Teixeira. A apresentadora do canal de Queluz de Baixo irá conduzir ‘Cristina ComVida’, um programa semelhante ao que estreou na SIC, ‘O Programa da Cristina’.

Ao contrário do que a comunicadora previa, o formato não teve aprovação imediata. "A Cristina manteve tudo em segredo e só o revelou há bem pouco tempo à Direção-Geral. Ela sabe do potencial do formato e queria muito fazê-lo na TVI, mas a ideia gerou alguns anticorpos por ter servido de inspiração a ‘O Programa da Cristina’", revelou uma fonte à 'TV Mais'. "Mas a ideia é dela, aliás, foi registada pela Cristina e pelo João Patrício em 2014 e eles não têm nada a temer", disse a mesma fonte.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI registou o formato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 2014: "É uma ideia que está registada no meu nome e no do João Patrício, portanto, estando os dois, é evidente que a poderíamos usar no que nós entendessemos. Só que há muito para lá daquilo que nós fizemos na SIC e que não aplicámos lá. Esse formato, quando o aprendemos na TVI, foi pensado para um horário específico, que não foi aquele que acabou por ter do outro lado (SIC) e por isso decidimos, agora que voltámos (à TVI), tirá-lo da gaveta. E vai para o lugar para onde foi originalmente criado".

Segundo a mesma publicação, o programa irá para o ar ao final da tarde e Pedro Teixeira irá fazer companhia a Cristina Ferreira, uma dupla já conhecida dos espectadores da TVI desde 2014. "Nessa altura, tinha acabado o ‘Dança com as Estrelas’ e foi quando começou a crescer a amizade entre a Cristina e o Pedro…Ela sempre olhou para ele como um potencial parceiro, como aliás, se veio a manifestar mais tarde, no próprio programa de dança e no Apanha se Puderes", avançou a mesma fonte.

"Aquela dupla funcionou muito bem. Este programa vai ser exibido mais ou menos no mesmo horário, por isso, faz todo o sentido que o Pedro esteja com a Cristina, até porque ela gosta de ter alguém que lhe dê contracena neste género de formato", conta a fonte.

"O novo programa só deverá arrancar meados de fevereiro, até porque vai levar mais tempo a ser preparado. A equipa deverá ser a mesma que está em ‘Dia de Cristina’, que são as pessoas de confiança dela, e tem de se reorganizar", remata.