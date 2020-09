Cristina Ferreira vence nas manhãs mas perde para Mendes e Júlia Pinheiro

Ontem, Cristina Ferreira estreou o seu novo programa,, e contribuiu para devolver a liderança das audiências à TVI, que ganhou o dia à SIC, obtendo 21,6 por cento de share, enquanto a estação de Paço de Arcos somou 21,3%.Da parte da manhã, o formato conduzido pela estrela foi acompanhado por mais de 606 mil pessoas, com 31% de share, enquanto o rival 'Casa Feliz' rondou os 447 mil, com um share médio de 22,8%.Do lado da TVI, Cristina apostava na confissão de Cláudio Ramos para liderar, enquanto a SIC valia-se dos testemunhos de Bárbara Guimarães e Simone de Oliveira sobre a batalha contra o cancro.A parte da tarde acabou por ser mais renhida, com Júlia a obter boas audiências com a entrevista a Marco Paulo. No confronto direto, ganhou a Cristina, que acabou por recuperar na reta final com a entrevista a Jorge Jesus.Ainda assim, perdeu para o programa de Fernando Mendes, da RTP1, 'O Preço Certo'A luta pelas audiências está ao rubro entre os principais canais.