Cristina Ferreira esquece “bruxarias” e intrigas no regresso à TVI

O regresso de Cristina Ferreira à TVI está a provocar um verdadeiro tsunami na estação. A nova diretora de Entretenimento e Ficção chamou Teresa Guilherme para ocupar o lugar de Cláudio Ramos no ‘Big Brother’, enterrando alguns mal-entendidos do passado.Em 2018, Cristina chegou a desprezar a apresentadora nos bastidores do ‘Você na TV!’, após ter sido tornado público, por um ex-empregado de Teresa, que esta fazia "bruxarias" contra Cristina e Manuel Luís Goucha, que a substituiu na condução da ‘Casa dos Segredos’. "Ela tem inveja da Cristina e do Manel", denunciou Sérgio França, detalhando as exigências da patroa para afetar os rivais. A situação chegou a ser motivo de piadas em direto entre a dupla. No entanto, tudo passou...Durante o percurso na SIC, Cristina convidou Teresa Guilherme para gravar um depoimento a assinalar os sucessos que alcançou naquele canal, revelando que as duas tinham já ultrapassado as divergências. Na verdade, Cristina sempre teve muito apreço pela comunicadora. Afinal, foi ela quem a ajudou a dar os primeiros passos no pequeno ecrã. "Devo à Teresa o estar hoje na televisão. Foi com ela que comecei a fazer os diretos do ‘Olá Portugal’. Tenho-lhe um profundo respeito e admiração", recordou.Embora tenha resolvido o seu passado com Teresa, Cristina "desiludiu" Cláudio Ramos ao afastá-lo do ‘Big Brother’. "Ele estava a contar ficar no programa. Embora não tivesse a certeza, tudo indicava que seria o escolhido. Foi uma surpresa", revelou aofonte, sublinhando que o apresentador está "triste e magoado".Teresa Guilherme revelou-se feliz com o regresso ao ‘Big Brother’. "Festejando à beira-mar. Bife de atum com batata doce. E o mar, sempre o nosso mar."Após saber do seu afastamento do reality show, Cláudio Ramos tem optado por momentos de reflexão. "É urgente que se viva o que temos de melhor", assinalou, mostrando que já está de férias.A polémica Ana Garcia Martins chegou a acordo com a TVI para continuar a ser comentadora do ‘Big Brother’ na edição que estreia a 13 de setembro.