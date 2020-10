Cristina Ferreira esquece Casinhas e abre portas ao amor

Os últimos meses foram de drásticas mudanças a nível profissional para Cristina Ferreira, de 43 anos. Mas também no campo pessoal a apresentadora e nova diretora de Entretenimento da TVI decidiu fechar ciclos do passado.com quem manteve uma relação de quinze anos, mas ao longo dos últimos nove anos o empresário manteve sempre um papel presente nas rotinas diárias e familiares. Não só pelo filho em comum, Tiago, de onze anos, mas também pela relação de proximidade que fizeram questão de manter, apesar da separação polémica.Entre festas de aniversário, épocas festivas, almoços e jantares e até férias em família, António Casinhas estava incluído nos planos da apresentadora.Pela primeira vez, este ano, Casinhas foi excluído dos planos de férias de verão de Cristina Ferreira em Vila Nova de Milfontes. Uma tradição familiar mantida pela apresentadora há muito, que este ano não se verificou e denunciou o afastamento entre os dois.Também a sua festa de aniversário, em setembro, em que reuniu as pessoas mais próximas e importantes foi marcada pela ausência do ex-companheiro.Este distanciamento de Casinhas coincide com inequívoca aproximação e cumplicidade com Ruben Rua, que é presença assídua em todos os momentos de relevância na vida da estrela da TVI., diz uma fonte.A relação de intimidade entre os dois mostra-se cada vez mais forte e o apresentador e modelo é um dos grandes pilares da sua vida íntima e privada, ganhando cada vez mais destaque no seu grupo restrito de "pessoas de confiança".Depois de Cristina Ferreira ter voltado a contratar Ruben Rua para a estação de Queluz de Baixo, os dois mostram uma enorme química e ligação com uma amizade que ambos descrevem como "especial".Cada vez mais cúmplices, aumentam as especulações de que Cristina e Ruben vivem uma relação em segredo. Ambos fazem questão de alimentar as especulações, que ganham cada vez mais força entre os fãs que apoiam o namoro. ", disse o rosto da TVI, deixando evidente a ligação especial a Ruben.Durante as férias de verão, Ruben e Cristina desfrutaram de uns dias a bordo de um iate luxo e, recentemente, Ruben também partilhou uma escapadinha com a apresentadora na Comporta. Inicialmente, tinham a companhia de uma amiga próxima de Cristina que depois se ausentou e deixou o casal a sós. Nas redes sociais, as fotografias e vídeos publicados por ambos denunciam que partilham os mesmos locais e que a amizade vai além de uma união profissional.A exposição da relação entre Cristina e Ruben surge após o modelo ter terminado a relação com Amanda Amorim, com quem manteve um romance durante cerca de um ano.Durante as férias no iate, em solo algarvio, Tiago esteve ao lado da mãe e do manequim e o apresentador já conta com a bênção do filho. Consciente da separação dos pais, o pequeno Tiago, que está prestes a entrar na adolescência, é a grande prioridade de Cristina.