Cristina Ferreira está em busca da boa forma

As temperaturas aumentam, o calor está a chegar e Cristina Ferreira mostra estar empenhada no ginásio.Mesmo com a agitação do dia a dia e com o excesso de trabalho, a ex-colega de Goucha tem mostrado conseguir arranjar um tempo para dedicar à prática de exercício físico e até ir ao ginásio treinar.Nas manhãs do seu programa, ‘O Programa da Cristina’, na SIC, a apresentadora aproveita para brincar com o assunto, e mostra estar também empenhada em mudar os hábitos alimentares com escolhas mais leves e saudáveis na cozinha da sua casa.