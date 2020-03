Cristina Ferreira está prestes a regressar aos ecrãs e revela receios: "Vou voltar com medo"

O 'Programa da Cristina' esta semana fez-se a partir de casa. A apresentadora revelou na sexta-feira passada que a SIC tinha decidido "suspender as transmissões do 'Programa da Cristina', de forma temporária, mas agora anunciou o regresso.Esta quinta-feira, a apresentadora fez uma publicação nas suas redes sociais onde revelou que teve de ficar resguardada em casa visto que um dos elementos da equipa que trabalha consigo teve suspeitas de coronavírus., contou.Cristina Ferreira volta a apresentar o 'Programa da Cristina', em direto, na próxima semana mas confessa que está com medo., conclui.