Cristina Ferreira está solteira há 13 anos, mas há quem não acredite

Não tem ninguém, não! Não assume ninguém… Tem ligações secretas", começou por dizer Maya, ao que de forma divertida Daniel Nascimento acrescentou: "Ela não tem uma relação assumida, mas pode fazer manutenção".



"Ninguém acredita que um mulherão como a Cristina, e que faz tantas viagens para fora de Portugal… Oh meninos, tenham juízo, porque uma saloia da Malveira nunca está a pão e laranjas 13 anos. Ponho as minhas mãos no lume. A Cristina tem a sua vida privada bem privada", atirou ainda a apresentadora do programa da CMTV, garantindo que Cristina Ferreira tem uma relação com o ator brasileiro.











O programa 'Dança com as Estrelas', da TVI, vai ser conduzido por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, mas a este "amor" a apresentadora vai juntar outro, Miguel Cristovinho, segundo apontou a revista 'TV Guia'.Este tema foi analisado no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, no qual o painel recordou que a diretora de conteúdos e informação da TVI, de 46 anos, referiu recentemente estar "solteira há 13 anos".