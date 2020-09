Cristina Ferreira exclui Suzana Garcia da 'Crónica Criminal' do 'Você na TV'

Vítor Marques, António Teixeira e Vera de Melo. Nas redes sociais, os espectadores não ficaram indiferentes por não ver a polémica advogada Suzana Garcia presente.



"E a Dra. Suzana?", "A Dra Suzana Garcia vai deixar de fazer parte do painel?", "Falta a Dra Suzana", foram algumas das mensagens deixadas numa fotografia onde Cristina e Goucha surgem ao lado dos novos rostos da estação de Queluz.



"Esperemos que ela não afaste a Dra Suzana", "Só espero que não retirem a Dra Suzana", "Não desistam da Suzana Garcia que é uma advogada excelente", atiraram outros seguidores, indignados com a ausência.



Até ao momento, nem Goucha nem Cristina esclareceram os fãs sobre esta situação.



Vários seguidores também não resistiram a deixar 'farpas' ao novo painel da 'Crónica Criminal' do 'Você na TV'. "São uns paus mandados", "Vendidos", "Prejudicaram o canal quando foram para a SIC e agora são recebidos de braços abertos", "Os traidores estão de volta", pode ler-se nas redes sociais.

Cristina Ferreira está a 'agitar' a TVI com o seu regresso ao canal e têm sido várias as surpresas que tem prometido para esta nova etapa.No programa 'Você na TV', que conduziu ao lado de Manuel Luís Goucha antes de ir para a SIC, a estrela apresentou o painel que vai integrar a 'Crónica Criminal' do formato.Cristina levou com ela para o quarto canal