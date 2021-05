Cristina Ferreira excluída dos padrinhos da associação de Sara Carreira

"A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo.

A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou", começou por escrever Tony Carreira, na publicação onde anunciou a criação do projeto.



"Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostariamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo.

Nasce hoje a Associação Sara Carreira!".

Clã Carreira anuncia criação de projeto em homenagem a Sara

Tony Carreira, Fernanda Antunes e os filhos, Mickael e David, anunciaram ontem, 2 de maio, a criação da, que visa apoiar crianças e jovens desfavorecidos, numa tentativa de homenagearem a jovem cantora, que morreu a 5 de dezembro, aos 21 anos.No vídeo onde explicam as motivações do projeto, apresentaram uma série de padrinhos, no entanto, Cristina Ferreira ficou de fora.Se outrora o clã contava com a apresentadora da TVI em todas as ocasiões importantes, agora. Além disso, será a SIC o canal que apoia o projeto. "A história da SIC com a Sara Carreira é feita de páginas felizes e de muitas outras que ficaram por escrever, que pretendemos agora que não mais fiquem em branco", anunciou Daniel Oliveira.Tony não terá gostado de uma série de atitudes de Cristina depois da morte da filha e cortou relações. Em fevereiro, quando questionada pelos jornalistas, a diretora de Ficção e Entretenimento negou o mal estar. "Entre os padrinhos da associação estão