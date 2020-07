Cristina Ferreira exibe novas curvas após sacrifícios

Sem dor, não há ganho". Bem dito, bem certo. Cristina Ferreira, de 42 anos, decidiu fazer algumas restrições alimentares, fazendo um jejum intermitente, com o objetivo de recuperar a autoestima e a confiança com as suas curvas e conseguiu. Feliz com os resultados, tem mostrado sem quaisquer pudores a renovada silhueta ao usar roupas mais justas e vestidos curtos.Além de ter reforçado o seu novo eu através do visual, a estrela da SIC decidiu partilhar com os espectadores alguns dos segredos dos seus sacrifícios.Focada em estar e manter-se saudável, Cristina Ferreira continua a ser acompanhada pela nutricionista Iara Rodrigues, que trabalha arduamente em planos alimentares e possibilidades de atenuar os efeitos de uma "bactéria rara" que está a afetar negativamente a imagem da apresentadora.assumiu há cerca de um mês durante as manhãs da SIC. Este problema já levou Cristina a Espanha.Detetado o problema, a apresentadora e a sua equipa médica têm estudado várias opções para que tudo se resolva., revelou a estrela da estação de Paço de Arcos.