Cristina Ferreira fala sobre sexo e solidão: “Já estou sozinha há oito anos”

42 anos, a apresentadora desabafou sobre como lida com o facto de não ter vivido mais nenhum relacionamento entretanto. "A mim não me faz falta. Eu já estou sozinha há oito anos, e não me fez falta até hoje", começou por confessar, garantindo, ao mesmo tempo, que se sente bem tal como está.



"Não quer dizer que não haja dias em que vês os teus amigos, vão todos jantar com o companheiro, vão passar férias com o companheiro. Há dias em que nos apetecia, também, ter uma vida dessas, mas depois há outros em tu vives tranquilamente com isso, e eu aprendi a gostar muito de mim", revelou a estrela das manhãs.



Aos, a apresentadora desabafou sobre como lida com o facto de não ter vivido mais nenhum relacionamento entretanto., começou por confessar, garantindo, ao mesmo tempo, que se sente bem tal como está., revelou a estrela das manhãs.

". No entanto, mostrou ser da opinião que não é por estar sozinha que não vai ter uma vida sexual ativa. "Não precisas de estar com uma pessoa para praticares!", atirou Cristina Ferreira.



O vizinho de Cristina Ferreira nas manhãs, Cláudio Ramos, ainda brincou com a situação. "Chama-se masturbação", rematou.

Cristina Ferreira abriu o coração em direto durante o seu programa, para falar sobre a vida de solteira que leva, após o fim da relação com, pai do seu filho, Tiago.Mas o rosto da SIC não ficou por aqui e falou ainda sobre o sexo na sua vida. À conversa com os convidados, Cristina garantiu: