Cristina Ferreira fatura 190 mil euros com conferência

01:30

Três meses após a 1.ª edição, em Gondomar, o evento Cristina Talks - conferências ao vivo de Cristina Ferreira - chegou a Lisboa. Numa apresentação vedada à comunicação social, a apresentadora da TVI reuniu cerca de 10 mil fãs na Altice Arena. Cada um pagou 19 euros de bilhete, o que, feitas as contas, terá gerado uma faturação a rondar os 190 mil euros.



Entre as figuras públicas presentes estiveram Joana Marques, Bernardo Sousa, Bruna Gomes, Ruben Rua, Jorge Guerreiro e Inês Simões. Arrojada, como não podia deixar de ser, Cristina escolheu um fato masculino às riscas e teve como oradores convidados os empreendedores Fred Canto e Castro e Paulo Figueiredo, Carlos Moedas (presidente da Câmara de Lisboa) e a empresária do ramo de viagens Joana Salgueiro. A música ficou a cargo de Ana Bacalhau.

