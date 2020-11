Cristina Ferreira faz as pazes com Isabel Silva e elogia-a: "Estás muito bonita"

Estás muito bonita", comentou na recente publicação de Belinha nas redes sociais.



O elogio foi motivado pela mudança de visual da apresentadora do quarto canal, que mostrou um novo corte radical.



"O meu Bob mais curtinho", apontou Isabel, revelando-se satisfeita com o resultado.



O meu Bob mais curtinho. @hairfusionlisboa





Cristina já havia dado a entender que a zanga com antiga repórter do 'Você na TV' estaria ultrapassando, quando a convidou para apresentar o novo hino da estação ao lado de outras figuras no programa 'Dia de Cristina'.



Atualmente, Belinha é um dos rostos do 'Somos Portugal'.



Recorde-se, Isabel Silva terminou, há cerca de dois anos, a ligação à Notable, agência responsável pela carreira da diretora da TVI, e mudou-se para a agência de Ricardo Martins Pereira, o marido de Pipoca Mais Doce.