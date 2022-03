Cristina Ferreira faz ‘as pazes’ com Ljubomir Stanisic Durante meses os dois rivais trocaram galhardetes.

Cristina Ferreira faz ‘as pazes’ com Ljubomir Stanisic

01:30

Cristina Ferreira e Ljubomir Stanisic marcaram presença este sábado no mesmo casamento e mostraram que não guardam ressentimento. Depois de, durante meses, terem trocado galhardetes e acusações - o anfitrião de ‘Hell’s Kitchen’ (SIC) chegou a chamar “azeiteira” à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI - os dois rivais fizeram ‘as pazes’... pelo menos por um dia. E para prová-lo, Cristina Ferreira fez questão de partilhar duas fotografias desse momento nas redes sociais. Na primeira escreveu “Uma relação tremida”, em tom de brincadeira, até porque a imagem está desfocada, e outra logo a seguir com a legenda: “Afinal...”



O casamento de Gonçalo Pernas e João Castilho contou com muitos convidados famosos. Cláudia Vieira e João Alves também marcaram presença na festa, assim como Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, e ainda Inês Herédia.

