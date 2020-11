Cristina Ferreira faz confissão inédita: “Fiz o meu filho no meu dia de aniversário”

Cristina Ferreira fez uma confissão inédita durante a emissão especial do programa ‘Em Família’, no último sábado. A apresentadora da TVI esteve à conversa com Cinha, Isaurinha e Pimpinha Jardim, e contou pormenores sobre onde e quando concebeu o filho, Tiago, fruto da sua anterior relação com António Casinhas.

"Eu fiz o meu filho no meu dia de aniversário", revelou, entre risos. "Fi-lo na Ericeira", acrescentou a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI que celebra o aniversário a 9 de setembro.

À semelhança da apresentadora, Cinha também revelou o local onde concebeu a filha mais nova: "Eu fiz a Isaurinha no Porto".

Manuel Luís Goucha entrou na brincadeira e afirmou: "Eu vou ligar à minha mãe para saber".