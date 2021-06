Cristina Ferreira faz escapadinha à ilha da Madeira

Nas suas redes sociais, a apresentadora da TVI revelou que chegou ao Funchal na noite de quarta-feira, através de uma fotografia no hotel em que ficou instalada com a cidade como pano de fundo., escreveu na legenda.A estrela aproveita assim uns dias para descontrair, antes do período de férias maior, que acontece habitualmente em agosto.No Instagram, revelou que a melhor amiga, Catarina, foi a companhia escolhida para os dias de descanso.