Cristina Ferreira faz escapadinha a refúgio de sonho: "Três dias de férias"

Põe o teu melhor vestido e celebra. Tens 3 dias de férias", escreveu Cristina na legenda de uma imagem que partilhou nas redes sociais onde surge com um vestido.





"Podia estar só mais um bocadinho de calor", disse ainda.

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira partilha cenário de luxo na Comporta

Cristina Ferreira voltou a um dos locais de eleição que mais gosta de passar uns dias quando se trata de recarregar baterias.A apresentadora da SIC mostrou-se radiante por poder relaxar no cenário paradisíaco da Comporta, num resort de luxo onde já se tem mostrado várias vezes, 'Sublime Comporta Beach Club'.Os fãs da estrela das manhãs da estação de Paço de Arcos ficaram encantados com a paisagem e deixaram mensagens ternurentas., foram algumas das mensagens deixadas.Durante os dias de descanso de Cristina Ferreira, o comando do 'Programa da Cristina' estará nas mãos do colega João Baião.