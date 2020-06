Cristina Ferreira faz escapadinha de luxo com a família

Num ano atípico devido às condicionantes da pandemia da Covid-19, Cristina Ferreira tem aproveitado para explorar o nosso país. Depois de ter desfrutado de uns dias de descanso na Comporta e no Alentejo, a apresentadora da SIC elegeu um refúgio milionário a Sul, na região de Olhão.A Casa da Fuzetta recebeu a anfitriã das manhãs com todos os luxos e mordomias. Trata-se de uma propriedade em que o valor por noite ascende aos 2350 euros, nesta altura do ano. Uma semana neste local pode chegar aos 19 mil euros, um valor que não está ao alcance de qualquer carteira., escreveu na legenda de uma das muitas fotografias que partilhou ao longo da sua estadia, em que evidenciou todos os luxos a que teve acesso. Esta casa particular, disponível para aluguel em regime exclusivo, acomoda até 24 pessoas.Conhecida pela sua proximidade com a família, a apresentadora aproveitou para proporcionar aos seus entes queridos dias de descanso e lazer, aproveitando ao máximo a partilha e cumplicidade que existe no clã.Durante a estadia, Cristina também aproveitou para conhecer a cidade. Rendida às paisagens algarvias, o rosto da Paço de Arco manifestou a vontade de comprar uma casa na região.Durante a escapadinha a Sul, Cristina não se inibiu de vestir o biquíni e mostrar as suas curvas nas redes sociais.Além de se dedicar à atividade física, a apresentadora tem cumprido uma dieta com a qual se mostra cada vez mais satisfeita.A apresentadora revelou recentemente odo jejum intermitente, de 16 horas, que tem adotado para conquistar os resultados pretendidos., garante.