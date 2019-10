Cristina Ferreira faz fãs suspirar com foto sexy

Cristina Ferreira, de 42 anos, está cada vez mais sexy e no início do mês surpreendeu os fãs com algumas fotografias em que aparecia seminua e com muita sensualidade à mistura.Este fim de semana, a apresentadora recordou a sessão fotográfica publicando nas suas redes sociais uma imagem que fez para a sua revista ‘Cristina’ e na qual aparece apenas com um casaco vestido.Recorde-se que na publicação, Cristina mostrou-se ao natural, depois de ter sido acusada de estar mais gorda e de ter revelado que tem um problema de saúde que a faz engordar em períodos de maior stress.Mas, contrastando com os comentários de há alguns meses, a apresentadora recebeu vários elogios, com os fãs a ficarem rendidos à beleza da estrela da televisão portuguesa.