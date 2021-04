Cristina Ferreira festeja vitória de 'Festa é Festa' pelo segundo dia

Festa é Festa' foi ontem, outra vez, o programa mais visto do dia. Como devem calcular estamos todos de brilho no olhar, felizes pelos resultados", começou por escrever.



"Mas o melhor de tudo é sentir através das vossas mensagens que o gosto pelas novelas, o falatório no dia seguinte, voltou a fazer parte do dia a dia dos portugueses. E isto faz-me recuar à minha adolescência, quando se parava tudo para ver o episódio. É que eu agora nem durmo só para saber como é que os franceses saem desta", disse, referindo-se à cena final do episódio.



não esconde a felicidade pelo facto da novela', da TVI, ter sidopelo segundo dia consecutivo. O projeto, idealizado pela apresentadora, tem conquistado o público. Na segunda-feira conseguiu a melhor estreia da TVI desde 2017.Esta quarta-feira, ao perceber que a novela tinha derrubado a concorrência direta, Cristina Ferreira deixou uma mensagem nas suas redes sociais onde não escondeu que está orgulhosa com os resultados alcançados.Desde que assumiu as suas funções como diretora de Entretenimento e Ficção, em setembro de 2020, 'Festa é Festa' tem sido o seu projeto com mais sucesso. O 'All Together Now' e 'Cristina ComVida' não têm conquistado o público, por isso, Cristina Ferreira não esconde a felicidade ao ver que está a conseguir cativar o público na ficção.Esta novela conta com Vítor Emanuel no elenco. O ator já contou como recebeu o convite da apresentadora para integrar o projeto, depois de seis anos afastado dos ecrãs. Também Francisca Cerqueira Gomes está na novela, mas acabou por ficar com papel secundário após críticas.