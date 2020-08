Cristina Ferreira fez promessa a Teresa Guilherme e cumpriu

deita fora e nem sempre as pessoas estão preparadas para isso

A nova accionista da TVI sempre assumiu ter "um profundo respeito" por Teresa Guilherme "pelo que deu a todos nós e à televisão nestes anos todos".

Teresa Guilherme foi a escolhida para apresentar o próximo 'Big Brother', a começar já em setembro.Cristina Ferreira excluiu Cláudio Ramos do formato,Mas a nova diretora de programas do canal já tinha prometido "dar a mão" à 'rainha' dos reality-shows assim que houvesse oportunidade.Teresa Guilherme foi uma das responsáveis pelo início de carreira de Cristina, portanto, a ex-estrela da SIC parece não esquecer quem a ajudou a traçar o caminho de sucesso.chegou a dizer Cristina Ferreira sobre a ausência de Teresa Guilherme no pequeno ecrã, que não abraça um projeto na estação de Queluz desde março do ano passado.Teresa Guilherme, desta vez intitulado 'Big Brother - A Revolução' 20 anos depois da estreia do programa no nosso país.