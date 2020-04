Cristina Ferreira fica com "calores" por Pablo Albóran

"Da sua casa para a minha", começou por escrever Cristina através das redes sociais, numa publicação onde mostrou o artista a cantar, sem esconder o encanto pelos seus dotes.





"Mesmo à distância a pessoa fica com calores", brincou o rosto das manhãs, que aproveitou para divulgar a nova música do artista, dedicada à UNICEF, e apelar aos fãs para ouvirem o tema.





Cristina Ferreira surpreendeu mais uma vez durante a emissão do 'Programa da Cristina', com um convidado especial, Pablo Alborán.A apresentadora esteve à conversa com o cantor, que surgiu no programa em videochamada.A participação de Pablo Alborán no programa da SIC contou com vários elogios por parte dos seguidores de Cristina Ferreira, que se têm mostrado mais atentos que nunca ao formato, em tempos de quarentena devido ao coronavírus., foram algumas das mensagens deixadas.Cristina Ferreira tem tentado superar o medo que sente por estar a trabalhar em tempos de pandemia , com momentos animados ao lado do assistente de produção que a tem acompanhado, Ben. Ainda assim, tem acusado pressão pelo trabalho sem descanso. O público voltou a pedir para que a estrela da estação de Paço de Arcos o colocasse no antigo lugar de Cláudio Ramos, como 'vizinho'.