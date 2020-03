Cristina Ferreira foge para o refúgio de eleição e vive fim de semana de luxo

A ex-companheira de Manuel Luís Goucha está no hotel de luxo 'Sublime Comporta', onde já desfrutou várias vezes de dias de descanso.O espaço de cinco estrelas, em Grândola, conta com preços que não estão ao alcance de qualquer um nem mesmo nesta época baixa do ano. Os melhores quartos rondam quase os 300 euros por noite.Foi também no mesmo sítio que Cristina aproveitou para fotografar com alguns looks diferentes na bela paisagem que não passou despercebida aos seguidores., escreveram os fãs.Cristina Ferreira tem também aproveitado o tempo livre para voltar a dedicar-se aos treinos no ginásio , após já ter perdido peso e mostrar-se confiante com a silhueta.