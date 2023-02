Cristina Ferreira no Parlamento. Saiba o que foi lá fazer

"Se olharmos para muitas das caixas de comentários que hoje em dia estão à nossa disposição de forma livre e aberta, este tipo de comentários existe. A minha questão é: se isto acontecesse fora das redes sociais, o que aconteceria? De que forma estas pessoas se poderiam queixar?", disse Cristina Ferreira.





Cristina Ferreira foi ouvida esta tarde na Assembleia da República, onde apresentou uma petição contra o ódio e a agressão gratuita na internet.A apresentadora de televisão, na qualidade de primeira subscritora da petição, explicou que este documento já tem mais de 50 mil assinaturas e que partiu do lançamento do livro 'Pra Cima de Puta', onde relata os insultos que tem recebido nas redes sociais ao longo dos anos. Na publicação, constam insultos como "vaca", "supérfula" e "presunçosa", que Cristina fez questão de ler para os presentes durante a defesa da petição.A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI também sugeriu a criação de uma entidade reguladora das redes sociais, a quem os utilizadores possam expôr situações de agressão e insultos online.A petição da apresentadora valeu-lhe apoio por parte das deputadas presentes na defesa, que afirmaram que os insultos de que a apresentadora é alvo não são muito diferentes dos que as próprias recebem. A petição será alvo de discussão em plenário brevemente.