Cristina Ferreira fora das negociações com João Baião

e do nosso teatro popular. É, além do mais, uma boa pessoa. Podia ter vindo para a TVI em Fevereiro ou agora, por um justo valor de mercado, mas ficou onde está porque tem novos e inesperados desafios e, por certo, porque lhe pagam o que pediu durante longos anos".



João Baião foi convidado a ir para a TVI com um ordenado de 50 mil euros por mês e um contrato de sete anos. O apresentador recusou.



Esta manhã, através de comunicado a SIC confirmou que renovou o contrato com o rosto do canal. " João Baião só há um e está na SIC. O público sabe com o que dele pode contar e nós também. Congratulo-me pelo seu sentido de responsabilidade e compromisso com o nosso projeto que nos permite um planeamento a longo prazo com a sua honestidade e competência sempre presentes", refere Daniel Oliveira, diretor geral de Entretenimento da Impresa.



Cristina Ferreira não participou nas negociações entre a TVI e João Baião, e que culminaram na permanência do apresentador na SIC, com condições renovadas Ao que oapurou, a escolha do atual apresentador do programa 'Casa Feliz' para ser um novo rosto do canal de Paço de Arcos era de Nuno Santos, diretor geral da TVI. As conversações começaram antes de Cristina Ferreira ter chegado ao canal de Queluz de Baixo com o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção.Esta manhã, Nuno Santos confirmou as suas intenções numa publicação no Facebook.