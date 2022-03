Cristina Ferreira forçada a pedir desculpa a Jardel

Mário Jardel confessou a Cristina Ferreira que ficou magoado quando os colegas receberam a visita das mães no ‘Big Brother Famosos’ (TVI), uma semana depois de ter ficado a saber da morte da sua progenitora.“O que me doeu mais foi a morte da minha mãe, mas aquele dia que as mães apareceram… fogo. Eu pensei: ‘A minha mãe morreu e estão fazendo isso’… mas não importa. Ela morreu, mas ela está no meu coração e eu chorei, pensando nela”, disse.

A apresentadora acabou por pedir desculpa ao ex-jogador. “Nós não tivemos essa perceção na altura, porque aquilo é normal ser feito”.