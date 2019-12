Cristina Ferreira gasta milhares de euros em carros de luxo

Quem pode, pode! Cristina Ferreira possui uma milionária fortuna e não abdica de gastá-la também em carros de luxo.A apresentadora da SIC ganha cerca de, o que equivale a um milhão de euros por um ano. E não resiste a partilhar onde e em quê que gasta grande parte da sua conta bancária. Além das viagens de luxo, os automóveis também são motivo para ostentar.A estrela das manhãs da SIC já adquiriu um, que lhe terá custado cerca de, já com o imposto de legalização pago. Essa máquina pode atingir uma velocidade máxima de 318 km/hora e tem sidAlém de ter sido público que Cristina exibe esse carro nos últimos tempos, no qual Cristina Ferreira se dirige aos estúdios da SIC desde que foi transferida para o canal, já era bem visível o gosto que a apresentadora tempor carros topo de gama.Teve ume, antes desse, umNo entanto, Cristina Ferreira não esquece a altura em que os luxos não faziam parte da sua realidade, e já chegou a revelar como se deslocava antes de ter a fortuna que tem hoje., contou em entrevista a uma revista semanal ao recordar a vida na Malveira antes de ter alcançado as luzes da ribalta.Certo é que, atualmente, a fortuna de Cristina Ferreira é avaliada pela imprensa em cerca de quatro milhões de euros, o que a permite ter várias mordomias que não passam despercebidas aos olhos dos milhares de seguidores.