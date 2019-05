Cristina Ferreira goza com Maria Cerqueira Gomes

Luís Borges foi o responsável pela escolha do visual da apresentadora, que usou um blazer e uns calções justos de ciclista. O resultado foi uma grande onda de críticas.

Na estreia de 'A Tua Cara Não Me é Estranha', Maria Cerqueira Gomes surpreendeu com um look que dividiu os telespectadores. Esta quinta-feira, dia 23 de maio, Cristina Ferreira começou o programa das manhãs a falar desta moda e assistiu a um desfile de calções de ciclista. Ao mesmo tempo, a apresentadora fazia exercício físico numa bicicleta e dava a sua opinião sobre o tema."Começa por dar um ar assim um bocadinho piroso às pessoas", disse Cristina Ferreira, que não se mostrou muito adepta da tendência usada pela rival Maria Cerqueira Gomes.Quando questionada se usaria os calções de ciclista, a apresentadora não hesitou: "Agora não posso usar! A Maria já usou no domingo e vão dizer que a estou a imitar".