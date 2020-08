Cristina Ferreira goza férias em iate de luxo após polémica

Prestes a começar oficialmente os trabalhos na TVI, Cristina Ferreira decidiu desfrutar de alguns dias de férias a bordo de um iate de luxo. Nas redes sociais, a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo fez questão de partilhar pormenores dos dias de descanso.

"Bom dia. Eu volto um dia destes", escreveu na legenda da fotografia do iate que partilhou na manhã desta segunda-feira.

Depressa, os seguidores não hesitaram a reagir à publicação e houve até quem comparesse o iate ao de Cristiano Ronaldo: "Ou eu estou enganada ou esta foto parece-me do barco do Ronaldo".

Mas as partilhas não se ficaram por aqui. A comunicadora publicou ainda um vídeo a desfrutar do pôr-do-sol, mostrando-se indiferente à polémica relativa ao pedido de indemnização da SIC no valor de 20 milhões de euros.

Recorde-se que Cristina Ferreira esteve recentemente na casa do ‘Big Brother’ ao lado de Teresa Guilherme para definir a nova estratégia do formato.

