Cristina Ferreira gozada por estrelas da SIC

Jessica Athayde e Inês Lopes Gonçalves são duas das convidadas no programa de domingo à noite da SIC, 'Vale Tudo'

06 fev 2023 • 17:23





e onde havia uma tenda de campismo.

"

"

", continuou.



Jessica Athayde pegou na deixa e respondeu a rir: "Eu, nunca me esqueço. Nunca me esqueço de onde vim". O diálogo que visou Cristina Ferreira acabou por não passar despercebido a ninguém.

'Vale Tudo', apresentado por João Manzarra, continua a ser o programa favorito dos portugueses, para o serão de domingo à noite.No dia 5 de fevereiro, a atriz Jessica Athayde e a radialista Inês Lopes Gonçalves foram as protagonistas de um momento divertido durante a prova do 'Cenário Deitado', no qual simulavam uma situação em que eram alpinistasNuma altura a meio da prova, Inês Lopes Gonçalves diz à atriz:, referindo a uma citação bem conhecida de Cristina Ferreira.