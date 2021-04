Cristina Ferreira ignora presença de Fernanda Serrano no programa após mal-estar

A relação de Cristina Ferreira e Fernanda Serrano saiu beliscada depois da apresentadora ter comparado a atriz, com mais de 20 anos de carreira, à filha de Maria Cerqueira Gomes, na capa da revista 'Cristina'.Dois dias antes da publicação chegar às bancas, a apresentadora de 'Cristina ComVida' (TVI) recebeu a atriz no seu programa para partilhar uma receita.No final,Uma atitude que evidência o mal-estar existente entre as duas.Apenas no dia seguinte é que a página oficial de Instagram do programa divulgou a receita de Fernanda Serrano, acompanhada de uma fotografia da atriz.. "Duas gerações de talento", pode ler-se no título. Uma comparação que deixou a atriz desagradada. Kika, como é conhecida, tem 18 anos, é modelo e foi escolhida por Cristina Ferreira através de um casting para integrar o elenco da próxima novela da TVI 'Festa é Festa'.