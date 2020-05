Cristina Ferreira imbatível derruba concorrência e atinge 1 milhão de espectadores

Cristina Ferreira continua a somar conquistas na SIC. O 'Programa da Cristina' continua a conquistar a perferência dos portugueses e na última quarta-feira, 6 de maio, conseguiu atingir mais espectadores do que a TVI e a RTP juntas.



O formato das manhãs da SIC registou 5,7 de audiência média e 24% de share, com 535 mil espectadores. No final do programa registou um pico de mais de um milhão de espectadores.





Já o 'Você na TV', de Manuel Luís Goucha alcançou apenas 296 mil espectadores e a 'Praça da Alegria' 236 mil espectadores.Nem a saída de Cláudio Ramos, em fevereiro, parece abalar os resultados do programa das manhãs da SIC que continua imparável.Recorde-se que desde que Cristina Ferreira trocou a TVI pela SIC a estação de Paço de Arcos tem conquistado uma subida abrupta de audiências. Nem a saída de Cláudio Ramos